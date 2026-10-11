Le LOSC tremble pour Tiago Santos

Le LOSC retient son souffle après la blessure de Tiago Santos, sorti sur civière samedi lors de la victoire face au Havre (1-0), en Ligue 1. Touché au genou à la suite d’un contact avec le Havrais Amir Richardson, le latéral droit portugais a quitté la pelouse en larmes, suscitant de vives inquiétudes dans le camp lillois. Selon L’Équipe, ses proches redoutent une nouvelle rupture des ligaments croisés, deux ans après une première grave blessure au genou gauche, qui l’avait éloigné des terrains pendant de longs mois.

La suite après cette publicité

Le diagnostic reste toutefois à confirmer, des examens complémentaires étant nécessaires pour déterminer précisément la gravité de la blessure. Le gonflement du genou a notamment compliqué les premières investigations. Cette nouvelle alerte intervient alors que le défenseur de 24 ans commençait à retrouver son meilleur niveau après une longue période de convalescence. Pour le LOSC, une éventuelle indisponibilité prolongée représenterait un nouveau coup dur, tant pour le joueur que pour un effectif déjà confronté à des difficultés au poste de latéral droit.