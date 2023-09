Un ancien président de l’OM charge les supporters

La suite après cette publicité

La tension est toujours présente à Marseille, où la direction s’est mise à l’écart et envisage de démissionner suite à une réunion plutôt tendue avec les responsables et plusieurs membres de groupes de supporters. Mais Pablo Longoria et ses équipes peuvent compter sur le soutien de nombreux fans. Ancien président du club entre 2002 et 2004, Christophe Bouchet est du côté de la direction actuelle. Il n’a pas hésité à tacler les fans au micro de BFM Marseille. «Le langage des supporters, c’est un langage de la rue. Est-ce qu’il faut le prendre au pied de la lettre? Ce n’est pas sûr. Il y a un nouveau bras de fer qui s’est engagé entre les groupes de supporters et les dirigeants (…) J’ai été cambriolé quatre fois en deux ans (lorsqu’il était président, ndlr). J’ai été raccompagné par la BAC à mon domicile, mes enfants ont été placés sous surveillance à l’école. Vincent Labrune a connu ça, Jean-Michel Roussier aussi. On a tous connu ça, parce que parmi les supporters, vous avez quelques excités. Les supporters, ce n’est pas une horde de sauvages. Vous seriez surpris de la population des virages du Vélodrome. Mais il y en a toujours quelques-uns qui sont plus excités et brutaux que les autres. Et c’est de ceux-là dont on parle.»

Puis il a précisé ensuite : «il y a un dialogue qui n’arrive pas à s’instaurer, une méthode qui n’arrive pas à se mettre en place. C’est un jeu compliqué entre les supporters, l’environnement, les politiques et le milieu. Je crois que les supporters devraient commencer à se poser des questions sur la stabilité du club. Dans le football, c’est une condition nécessaire. Tant que le club n’aura pas de stabilité, il n’avancera pas et n’aura pas de résultats au long cours. Donc il faut que les supporters se posent les bonnes questions. Est-ce qu’il veulent le bonheur de leur club ou leur bonheur à eux indépendamment de leur club? Il faut leur poser directement la question (…) Les responsables de clubs de supporters sont des garçons intelligents. Moi j’aurais plaisir aujourd’hui à avoir des échanges nourris avec Rachid Zeroual, pour savoir quel but il poursuit dans la vie (…) L’OM n’est pas un club ingouvernable. Mais personne ne discute avec personne, parce que c’est la tradition. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce que les supporters doivent gérer le club? Non. Est-ce qu’ils doivent participer à ce qu’il se passe autour? Oui. Entre les deux, il faut trouver un moyen de faire les choses. Autrement, personne n’y arrivera jamais (…) Chacun fait son truc dans son petit coin, en pensant qu’il va sauver l’OM. Mais personne ne sauvera l’OM sans une poussée collective. Ça devrait être une envie collective». Visiblement, ce n’est pas le cas actuellement.