Coupe du Monde 2026 : la folle demande des joueurs italiens avant le terrible fiasco !

La malédiction des barrages a encore frappé l’Italie. Absente des deux dernières Coupes du Monde, la Nazionale a, une nouvelle, été privée de billet pour le Mondial après sa défaite contre la Bosnie, qui a arraché sa qualification aux tirs au but. Depuis, c’est le chaos. Critiquée de toutes parts, la sélection transalpine vit, depuis quelques heures, une profonde révolution. Si le boss de la FIGC, Gabriele Gravina, a été remercié, tout comme Gigi Buffon, Gennaro Gattuso a lui aussi rendu son tablier.

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«C’est le cœur lourd, n’ayant pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé, que je mets fin à mon expérience sur le banc de l’équipe nationale. Le maillot bleu est ce qu’il y a de plus précieux dans le football, c’est pourquoi il est juste de faciliter dès maintenant les futures évaluations techniques. Je tiens à remercier le président Gabriele Gravina et Gianluigi Buffon, ainsi que tous les collaborateurs de la Fédération, pour la confiance et le soutien qu’ils m’ont toujours témoignés», déclarait Gattuso quelques minutes après son éviction.

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Une prime avant de jouer…

Dans ce contexte pesant, La Repubblica fait pourtant de nouvelles révélations et ces dernières risquent de faire couler beaucoup d’encre… D’après le média italien, les joueurs de la Nazionale auraient, en effet, demandé une prime avant le match contre la Bosnie… Plus exactement, les Transalpins souhaitaient une prime individuelle d’environ 10 000 euros chacun en cas de qualification pour le Mondial (un montant de 300 000 euros était évoqué, à se répartir entre les 28 joueurs).

Une demande qui a finalement été refusée par la Fédération avant même que le résultat soit connu. Le sélectionneur Gennaro Gattuso serait lui intervenu pour signifier que la demande était inappropriée avant de disputer le match. Plus que le timing ou le montant de cette demande, cette dernière symbolise finalement les maux actuellement traversées par la sélection italienne. Une information confirmant également la mentalité discutable du groupe et la charge de travail colossale qui attend celui qui succèdera à Gennaro Gattuso…