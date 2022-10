Trophée Kopa 2022 : Gavi obtient la récompense

À défaut de savoir lacer ses chaussures, Gavi remporte des récompenses. Révélation du FC Barcelone devenu international espagnol, le milieu espagnol de 18 ans a marqué la saison 2021/2022. Disputant 47 matches avec les Blaugranas pour 2 buts et 6 offrandes, ce pur produit de la formation catalane affiche aussi désormais 12 capes et 1 but avec la Roja. Polyvalent et performant, il a su faire la différence face à une redoutable concurrence : «C'est une fierté. Je remercie tout le monde qui m'a soutenu, mes camarades et mon club du Barça et l'équipe nationale. C'est grâce à eux. J'essaie de donner tout ce que je peux, le maximum. J'essaie de surmonter la pression de la meilleure des manières», a déclaré le jeune Barcelonais à sa remise du trophée.

En effet, Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Jamal Musiala (Bayern Munich), Bukayo Saka (Arsenal) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) représentaient tous une forte concurrence. Gavi succède ainsi à son coéquipier blaugrana Pedri mais aussi à Matthijs de Ligt (2019) et Kylian Mbappé (2018).

