Affaire Knysna : l’ancien attaché de presse des Bleus dévoile la version d’Anelka sur Domenech

Le documentaire sur l’Affaire Knysna continue de faire couler de l’encre. Invités de l’After Foot sur RMC hier soir, François Manardo, ancien attaché de presse des Bleus en 2010, et Stephen Kamga, producteur du documentaire Netflix "Le Bus : Les Bleus en grève", sont notamment revenus en détail sur l’épisode survenu lors de France-Mexique et précisément sur l’altercation entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech à la mi-temps. Présent au micro, Manardo a donc livré la version d’Anelka, confiée à chaud au responsable.

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« Nicolas me confirme le samedi matin qu’il y a eu une altercation, et me dit : "Je n’ai jamais insulté le coach, je lui ai dit d’aller se faire foutre, lui et son équipe de merde" » a indiqué l’ancien attaché de presse. Pour rappel, Domenech avait exprimé son dégoût suite à la diffusion de ce documentaire.