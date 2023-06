Kylian Mbappé se fait détruire en Uruguay

La suite après cette publicité

L’Uruguay a été sacré champion du monde des moins de 20 ans pour la première fois de son histoire en battant l’Italie 1-0 ce dimanche. L’occasion de rappeler que le continent sud-américain domine la planète football actuellement après la victoire de l’Argentine en décembre dernier. Après ce triomphe, les Uruguayens n’ont pas oublié de faire référence à la fameuse phrase de Kylian Mbappé avant le Mondial au Qatar. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas à un niveau élevé pour se rendre à la Coupe du monde. Le football n’y est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pourquoi les Européens gagnent toujours. »

Ignacio Alonso, président de la Fédération uruguayenne de football, a répondu au champion du monde 2018 dans une brève interview accordée à AS : « Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici ». Sur les réseaux sociaux, Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, s’est également emporté contre l’attaquant du PSG : « L’Argentine est championne du monde chez les seniors. L’Uruguay est champion du monde des moins de 20 ans. Le Brésil est champion des moins de 17 ans et champion olympique. Mais comment ? Mbappé a dit qu’il n’y avait pas de niveau en Amérique du Sud ». La parole est à Kyks.

