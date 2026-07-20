Coupe du Monde 2026 : l’attitude de l’Argentine a choqué tout le monde

Battue par l’Espagne (1-0 après prolongation) en finale de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine n’a pas seulement quitté le terrain sans le trophée. L’Albiceleste s’est également retrouvée au cœur d’une vive polémique en raison de son attitude après le coup de sifflet final. Plusieurs scènes de tensions ont éclaté sur la pelouse, impliquant notamment Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi et même un membre du staff argentin. Des images d’une violence inouïe. Paredes a d’ailleurs été expulsé.

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Au moment de la remise du trophée, les champions du monde 2022 ont ensuite fait un geste qui a suscité de nombreuses critiques. Alors que les joueurs espagnols leur avaient réservé une haie d’honneur, l’ensemble de la sélection argentine a tourné le dos au podium lors du sacre de la Roja, préférant faire face à ses supporters plutôt que d’applaudir les nouveaux champions du monde. Une attitude qui n’a pas échappé aux Espagnols, puisque les médias locaux l’ont qualifié d’«image de la honte».

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Les Argentins ont refusé d’aller parler à la presse

Sans vouloir envenimer la situation, Dani Olmo a regretté ce comportement : «cela nous importe peu au final, mais les valeurs que l’on transmet sont importantes. Nous sommes des exemples pour plusieurs générations et eux aussi doivent être un exemple pour tous», a confié le milieu offensif espagnol du FC Barcelone après la rencontre. «Avec un jeu peu convaincant, l’Argentine a tenté de transformer la rencontre en un véritable champ de bataille», a expliqué Marca dans son édition du jour.

La soirée s’est enfin terminée dans un climat particulièrement tendu avec les médias. Alors que la presse attendait les réactions des finalistes malheureux, aucun joueur argentin n’a souhaité se présenter en zone mixte. Seul Lionel Messi et Lionel Scaloni ont accepté de s’exprimer, une intervention qu’ils ont rapidement écourtée, submergés par l’émotion après cette défaite. «C’est très douloureux, je suis vraiment désolé», a lâché le sélectionneur de 48 ans avant de quitter la salle de presse.