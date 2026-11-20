Senny Mayulu a vécu un véritable changement de dimension. À 20 ans, le milieu du Paris Saint-Germain a découvert l’équipe de France après avoir initialement été convoqué avec les Espoirs. Dans un entretien accordé au Parisien, le jeune Parisien est revenu sur cette première sélection, qu’il n’avait pas anticipée : «honnêtement, non. J’étais appelé avec les Espoirs et je me préparais à jouer les matches amicaux avec eux. C’est quand j’ai vu qu’il y avait des blessés que je me suis dit : peut-être». Le joueur a également raconté ses premiers échanges avec Zinédine Zidane, qui l’a immédiatement mis en confiance : «il m’a félicité d’abord. Il m’a dit que c’était bien, qu’il fallait que je continue à travailler et que je sois moi-même, sans me mettre de pression». Entré en jeu contre l’Italie, il a vécu une première apparition express : «le coach m’a envoyé à l’échauffement et, une minute après, il m’a dit : Vas-y, rentre. Je n’ai pas eu le temps de cogiter». Une expérience qu’il a savourée, en se concentrant sur le jeu et les consignes de son sélectionneur.

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Cette première cape a également pris une dimension particulière grâce à Warren Zaïre-Emery, son ami et ancien compagnon de préformation au PSG. «On a galéré ensemble à cet âge-là, alors, forcément, on repense à tous ces moments partagés», a-t-il confié, heureux de partager aujourd’hui le plus haut niveau avec lui. Mayulu a aussi tenu à souligner la fierté de sa famille, et notamment celle de son grand-père Paulin, ancien joueur au Congo, qui lui a transmis sa passion du football et l’a entraîné dès son enfance. «On lui doit tout : toutes ces années à venir nous entraîner alors qu’il sortait du travail», a-t-il expliqué, avant de révéler qu’il souhaitait lui offrir le maillot de sa première sélection contre l’Italie. «Il est pour lui !» Une première expérience chez les Bleus que le milieu parisien espère voir marquer le début d’une longue histoire.