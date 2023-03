Barça : Xavi donne des nouvelles de l’infirmerie

Avant de recevoir Valence dans le cadre de la 26e journée de Liga, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a tenu à donner des nouvelles de ses cadres absents en raison de pépins physiques, comme Pedri, Ousmane Dembélé ou encore Robert Lewandowski, qui s’est entraîné à l’écart. Le défenseur danois Andreas Christensen, quant à lui, fait son retour dans le groupe pour affronter le club che.

«Andreas va déjà bien. Robert se sent bien et Pedri et Dembélé sont en cours de traitement. L’évolution de leurs sentiments déterminera leur retour. Il n’y a pas de date précise», a déclaré le technicien catalan en conférence de presse. En cas de victoire, le Barça prendrait 10 points d’avance sur son dauphin et éternel rival, le Real Madrid, en déplacement sur la pelouse du Betis dimanche soir.

