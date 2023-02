Ligue 1 : l’OM renverse Toulouse et reprend la deuxième place

Dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines, l’OM espérait poursuivre sa très belle série en Ligue 1 par une nouvelle victoire face à Toulouse. Avec le succès de Monaco un peu plus tôt dans la journée, les Olympiens devaient prendre les trois points pour récupérer la deuxième place derrière le PSG. Pour cette rencontre, Igor Tudor faisait souffler Malinovskyi ou Guendouzi et titularisait Azzedine Ounahi alors que le Téfécé se présentait avec une équipe classique. Et dans le premier acte, les Toulousains faisaient mal à une équipe marseillaise en grande difficulté. Aboukhlal et Ratao multipliaient les courses entre les lignes et Marseille ne mettait pas un pied devant l’autre. La très bonne entame toulousaine était récompensée par l’ouverture du score de Dallinga après trois minutes de jeu (1-0, 3e). Impuissants, les hommes d’Igor Tudor ne se procuraient quasi aucune occasion en première période et rentraient donc au vestiaire avec ce court retard.

La suite après cette publicité

Conscient des gros manques de son équipe, le technicien croate ne tardait pas à réagir. Dès la reprise, Malinovskyi entrait à la place d’un Ounahi trop discret et pas assez trouvé dans le cœur du jeu. L’international Ukrainien a rapidement amené sa grosse intensité physique et sa justesse entre les lignes. Plus tranchant, l’OM se procurait logiquement plus d’occasions et obligeait Dupé à intervenir plusieurs fois. La domination marseillaise se concluait par l’égalisation de Mbemba (1-1, 52e). Le début d’un cauchemar pour Toulouse qui subissait les vagues olympiennes sans réussir à riposter. Méconnaissable, dans le bon sens du terme cette fois, l’OM enchaînait et prenait l’avantage grâce à une belle frappe de Cengiz Under (2-1, 60e). KO debout, Toulouse répondait timidement, mais manquait de créativité et de mouvement devant (tout l’inverse de la première période). Le rouleau compresseur marseillais se mettait à l’abri en fin de match avec la nouvelle réalisation de Nuno Tavares (3-1, 80e) qui scellait le sort du match. Car la réduction de l’écart dans les dernières secondes de Onaiwu n’y changeait rien. Mené, l’OM s’est encore une fois réveillé pour prendre trois points. Les changements d’Igor Tudor ont porté leurs fruits et permettent à Marseille de reprendre sa place de second de Ligue 1. Toulouse pointe à la 11e place.

À lire

Toulouse-OM : Philippe Montanier fustige l’arbitrage