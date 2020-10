Le PAOK en discussion pour Shinji Kagawa

Si le marché des transfert est clôturé dans les cinq grands championnats, le football grec a droit à une petite prolongation. Avec de vraies ambitions pour aller embêter l'Olympiakos et le Panathinaikos et fort du recrutement de Moussa Wagué en provenance du Barça, le PAOK veut mettre à profit ces dernières semaines pour réaliser un gros coup.

Et ce gros coup, ce serait Shinji Kagawa. Le club éliminé par Krasnodar à la porte de la Ligue des Champions serait entré en contact avec le milieu japonais, selon Onsports. Libre de tout contrat après la fin de son bail avec le Borussia Dortmund et après des prêts successifs (Saragosse, Besiktas), le milieu offensif nippon est à la recherche d'une équipe. Les dirigeants des derniers dauphins de l'Olympiakos en Super League travailleraient dur pour l'attirer et ajouter un nom ronflant à leur projet et à leur effectif.