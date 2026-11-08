« Plus jamais ça » : Joseph Oughourlian revient sur le naufrage historique du RC Lens

Une humiliation historique. Mercredi soir, le Racing Club de Lens a vécu la pire soirée de son histoire devant son public, à Bollaert. Face à Côme, les joueurs de Yannick Cahuzac n’ont pas seulement été battus, [mais tout simplement balayés par la formation italienne (1-9)](Plus jamais ça.), concédant ainsi la plus grosse défaite de l’histoire d’un club français en Ligue des Champions. Muet depuis cette énorme déculottée européenne, le président du club artésien Joseph Oughourlian a pris la parole sur Ligue 1+ pour revenir à froid sur cette soirée malheureusement historique pour le club nordiste, mais aussi pour le football français.

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« On a pris une très, très grosse gifle mercredi soir. Il n’y a qu’une seule réponse à donner et c’est ce soir sur le terrain, a d’abord expliqué le patron artésien, avant de dévoiler les deux messages qu’il a souhaité faire passer à son groupe. J’ai fait passer deux messages. Le premier, c’est "Plus jamais ça." D’ailleurs, on l’a écrit dans le vestiaire. Parce que devant nos fans, ici à Bollaert, ce n’est pas acceptable. Le deuxième, c’est que vous avez la chance dans le foot de pouvoir répondre, de rebondir quelques jours plus tard. Il faut la saisir. » Le dirigeant franco-libano-arménien a aussi tenu à rappeler que cette débâcle en C1 ne pouvait être imputée à une seule personne et a assumé sa part de responsabilité dans cet immense échec.

« Ce qui a failli mercredi, c’est le club »

« Dans ces moments-là, il faut fermer les écoutilles. Ce n’est pas la peine de discuter, de prendre parti pour l’un ou l’autre et de chercher des coupables. Ce qui a failli mercredi, c’est le club. ce sont les joueurs, l’entraîneur, la direction sportive, la direction, et moi, j’en assume la pleine responsabilité. On n’est pas en train de pointer du doigt qui que ce soit. On s’est tous remis ensemble, a poursuivi Joseph Oughourlian. C’est peut-être la caractéristique de cette région, on est comme ça. On a pris des coups de grisou, il y a eu des effondrements de mines, des catastrophes, mais dans ces moments, on ne cherche pas le responsable, il s’agit d’être ensemble dans ce moment difficile. »

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Pour autant, Oughourlian n’a pas voulu tout remettre en question. Il a surtout rappelé que son équipe avait remporté le Trophée des Champions et a insisté sur la nécessité de retrouver de la régularité. « Il faut essayer de comprendre un peu ce qu’il s’est passé, essayer d’en tirer les leçons, regarder de l’avant, pas vers l’arrière pour chercher à savoir si ceci ou cela aurait été mieux. C’est la même équipe que celle qui a gagné le Trophée des Champions, qui a battu Lyon qui était pourtant invaincu il y a quelques semaines. Ce n’est pas une catastrophe, il faut juste plus de consistance dans nos prestations. Ce que j’attends maintenant, c’est une réaction, de l’orgueil de la part de cette équipe, dans les attitudes et dans les résultats. On est là pour gagner des matches. Je ne crois pas aux réactions court-termistes. On a une équipe avec des super joueurs, il faut qu’ils puissent jouer ensemble. Ils ont déjà montré plusieurs fois qu’ils pouvaient faire des choses extraordinaires, c’est juste une question de travailler ensemble. On a aussi eu beaucoup de blessés, on a beaucoup souffert en défense. On n’arrive pas à aligner la même défense depuis le début. Cela nous a été très préjudiciable même si ce n’est pas une excuse pour mercredi. » Reste à voir si le message a été parfaitement entendu par le groupe lensois. Pour l’instant, cela ne semble pas le cas : après deux minutes de jeu, l’OM mène déjà à Bollaert.