Le Borussia Dortmund chambre le PSG après sa défaite face à Lorient

Défait ce dimanche dans le temps additionnel face au promu Lorient, le PSG a connu sa cinquième défaite de la saison en championnat. Une défaite qui n’est pas passé inaperçue en Allemagne où le Borussia Dortmund en a profité pour chambrer le club de la capitale.

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund n’a pas oublié le chambrage des joueurs parisiens de la saison dernière après leur victoire en Ligue des champions. Sur son compte Twitter, le club des Jaunes et Noirs a réagi à la publication de Lorient après leur victoire. « C’est ce qui se passe… » peut-on lire sur le post. Une phrase qui fait référence à la célébration des Merlus qui n’est pas s’en rappeler la célébration « méditation » de Haaland moquée par les Parisiens l’année dernière. De bonne guerre.

🧘 What goes around... 😜 https://t.co/OM8GkYou4Q