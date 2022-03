Ligue 1 : Rennes enfonce Angers, Bordeaux sombre face à Troyes

Dans ce multiplex de Ligue 1, quatre matches avaient lieu. En bas du classement, après le premier match de la peur entre Saint-Etienne et Metz, dans le bas de tableau, c'est Bordeaux qui recevait Troyes dans un match entre la lanterne rouge et l'avant-dernier du championnat. À domicile, les Bordelais ont une nouvelle fois livré une prestation décevante et ont encore une fois perdu face à une équipe troyenne qui restait pourtant sur 5 matchs sans victoire. Sur un penalty de Mama Baldé, Gaetan Poussin repoussait le ballon, mais inscrivait un but gag contre son camp au moment de se relever (28e). Comme un symbole. Après une seconde période pas à la hauteur, Bordeaux concédait un nouveau penalty (87e). Mothiba transformait. Troyes sort de la zone rouge alors que les Girondins restent plus que jamais dernier.

Dans le haut de tableau, Rennes a confirmé sa très bonne forme du moment en s'imposant face à Angers. La différence a été faite à la demi-heure de jeu grâce à l'inévitable Benjamin Bourigeaud. Son cinquième but de la saison. Asphyxiés, les Angevins ne parvenaient pas à revenir dans la partie malgré quelques occasions initiées par Boufal et consorts. Gaetan Laborde inscrivait d'ailleurs le but du break en toute fin de match. Angers concède sa sixième défaite de rang en Ligue 1 alors que Rennes remonte à la 4eme place du classement, à un point de l'OM.

Strasbourg tenu en échec, Nantes enchaîne

Après sa qualification historique pour la finale de la Coupe de France cette semaine face à Monaco, Nantes a enchaîné en dominant Montpellier. C'est encore et toujours grâce au duo Ludovic Blas - Kolo Muani que les hommes d'Antoine Kombouaré ont fait la différence. Le premier était passeur décisif pour le second qui inscrivait là son 11eme but de la saison. Geubbels inscrivait même un deuxième but en fin de rencontre. Avec ce précieux succès, les Canaris confortent leur sixième place alors que Montpellier chute une nouvelle fois après sa défaite face à Rennes le week-end dernier.

Enfin dans le dernier match, Strasbourg a été tenu en échec par Reims dans un match qui s'est animé dans les dernières minutes du match. Bellegarde trouvait la faille et pensait offrir la victoire à Strasbourg dans ce match mais c'était sans compter sur la dernière recrue rémoise Cajuste qui marquait son premier but et qui égalisait surtout dans les derniers instants (86e). Avec ce nul, Strasbourg reste 5eme mais voit Nantes se rapprocher au classement.