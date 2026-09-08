La Juventus veut s’activer pour prolonger Pierre Kalulu et Francisco Conceição

La Juventus a bouclé un mercato particulièrement ambitieux, avec la volonté affichée de Luciano Spalletti et de sa direction de bâtir un effectif capable de renouer rapidement avec les sommets du football italien. Le club turinois a notamment frappé fort en investissant sur plusieurs profils offensifs et en renforçant considérablement son secteur défensif, tout en cherchant à conserver une certaine cohérence dans son projet sportif. L’arrivée de Randal Kolo Muani, le recrutement de Nick Woltemade ou encore l’investissement réalisé sur plusieurs jeunes talents dont Jeff Ekhator et Kerim Alajbegovic et Pape Matar Sarr ont ainsi illustré cette volonté de renouvellement. Après une période de reconstruction, la Vieille Dame entend désormais retrouver une vraie stabilité et disposer d’un groupe suffisamment compétitif pour jouer les premiers rôles sur la scène nationale comme européenne. Dans ce contexte, la direction ne souhaite pas uniquement penser aux prochaines recrues et aux futurs mercatos. Elle commence également à se pencher sur la conservation de certains éléments devenus importants dans l’équilibre de l’équipe, avec l’idée de sécuriser plusieurs cadres ou joueurs à fort potentiel avant que leur situation contractuelle ne devienne un véritable sujet. Selon nos informations, deux dossiers commencent ainsi à prendre une place importante dans les réflexions de la direction de la Juventus, ceux de Pierre Kalulu et Francisco Conceição.

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Les deux joueurs ont affiché un niveau suffisamment intéressant la saison dernière pour convaincre le club de vouloir poursuivre l’aventure sur le long terme. En Serie A, Kalulu, sous contrat jusqu’en 2029, s’était imposé comme une solution particulièrement fiable dans le secteur défensif, avec 28 apparitions pour un but et une passe décisive, tandis que Conceição avait apporté sa percussion et sa créativité dans le secteur offensif avec 26 matches disputés, quatre buts et cinq passes décisives. La volonté turinoise est de ne pas prendre le risque de voir partir deux éléments considérés comme importants pour la suite du projet. Pierre Kalulu avait d’ailleurs suscité plusieurs convoitises lors du dernier mercato estival, notamment en Premier League, tandis que le Paris Saint-Germain s’était également intéressé à sa situation. Les discussions n’avaient finalement pas abouti puisque l’ancien défenseur de l’AC Milan voulait poursuivre son aventure avec la Vieille Dame. Désormais, la direction veut anticiper plutôt que subir et travaille à l’idée d’une prolongation pour le Français, tout comme pour Francisco Conceição, dont le bail cessera en juin 2030. Les deux dossiers constituent ainsi deux chantiers prioritaires pour les prochains mois, avec l’objectif de sécuriser rapidement leur avenir à Turin et de protéger la Juventus face à l’intérêt que pourraient de nouveau susciter leurs performances.