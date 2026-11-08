Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OM : l’immense joie d’Amine Gouiri

Par Kevin Massampu
1 min.
Gouiri (OM) @Maxppp
Lens 1-2 Marseille
winamax
1 2.15 N 3.50 2 2.65 1er pari remboursé

Buteur face au Racing Club de Lens, Amine Gouiri a contribué à la victoire de l’Olympique de Marseille à Bollaert (1-2), ce dimanche soir, lors de cette 10e journée de Ligue 1. L’international algérien avait déjà inscrit le but de la victoire à Leverkusen, dans la semaine en Ligue Europa (0-1). Après la rencontre, l’ancien Rennais s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour évoquer la belle série marseillaise, qui vient d’enchaîner une cinquième victoire consécutive en championnat.

La suite après cette publicité

« Ça fait cinq victoires de suite, on est très contents. On a fait un gros match, on est restés solides. On a mis ce but très tôt, on s’est un peu relâchés ensuite. Mais à la mi-temps, on n’a pas paniqué, on s’est dit qu’il fallait rester solides et qu’on allait avoir des opportunités pour marquer. L’émotion sur le banc ? On a fait un début de saison compliqué. On vient d’enchainer cinq victoires de suite, avec une grosse semaine avec le très gros match à Leverkusen. Juste avant la trêve, ça fait du bien », a-t-il indiqué, alors que l’OM vient d’intégrer le top 4 du championnat.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier