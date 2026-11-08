OM : l’immense joie d’Amine Gouiri

Buteur face au Racing Club de Lens, Amine Gouiri a contribué à la victoire de l’Olympique de Marseille à Bollaert (1-2), ce dimanche soir, lors de cette 10e journée de Ligue 1. L’international algérien avait déjà inscrit le but de la victoire à Leverkusen, dans la semaine en Ligue Europa (0-1). Après la rencontre, l’ancien Rennais s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour évoquer la belle série marseillaise, qui vient d’enchaîner une cinquième victoire consécutive en championnat.

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« Ça fait cinq victoires de suite, on est très contents. On a fait un gros match, on est restés solides. On a mis ce but très tôt, on s’est un peu relâchés ensuite. Mais à la mi-temps, on n’a pas paniqué, on s’est dit qu’il fallait rester solides et qu’on allait avoir des opportunités pour marquer. L’émotion sur le banc ? On a fait un début de saison compliqué. On vient d’enchainer cinq victoires de suite, avec une grosse semaine avec le très gros match à Leverkusen. Juste avant la trêve, ça fait du bien », a-t-il indiqué, alors que l’OM vient d’intégrer le top 4 du championnat.