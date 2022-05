Ligue des Champions : tout le monde se lève pour le héros Rodrygo !

"Le héros de Bernabéu", titre ce jeudi matin AS. Mais ce n'est pas de Karim Benzema dont parle le quotidien ibérique. En effet, c'est bien Rodrygo qui a les faveurs de la presse. Remplaçant au coup d'envoi face à Manchester City hier soir lors de la demi-finale retour de l'UEFA Champions League, le Brésilien est entré en jeu à la 67e minute à la place de Toni Kroos. Son entrée, ainsi que celle d'Eduardo Camavinga, a tout changé. Servi idéalement par KB9 à la 90e minute, il a bien coupé devant un défenseur de City pour égaliser (1-1).

Puis, il a marqué de la tête à la 91e minute suite à un centre de Carvajal (2-1). Le joueur auriverde, très remuant, a remis les siens sur le droit chemin et a permis d'arracher une prolongation, où le Real Madrid s'est finalement imposé (3-1). Elu homme du match par la Rédaction FM qui lui a attribué la note de 8, Rodrygo, premier joueur à inscrire un doublé dans un match à élimination directe en C1, a été salué par l'ensemble de la presse sportive. L'Equipe lui a donné un 8 également. En Angleterre, le Manchester Evening News a indiqué qu'il avait expulsé les Citizens.

Rodrygo fait l'unanimité

De son côté, le Telegrpah a écrit : «il a renversé le match de manière remarquable avec deux buts en une minute pour forcer la prolongation». En Espagne, AS parle de lui comme du "grand artisan du retour historique contre Manchester City". Marca s'enflamme aussi : "le doublé impossible de Rodrygo à la 90e et 91e qui fera le tour du monde". Encensé, le Brésilien a marqué des points aux yeux de son entraîneur Carlo Ancelotti. «L'avenir de Madrid est assuré, ces trois-là (Vinicius Jr, Camavinga et Rodrygo) vont continuer et derrière eux se trouvent des jeunes de grande qualité», a lâché le Mister.

Un entraîneur qui peut compter sur le Brésilien, auteur de buts précieux. Il en avait déjà marqué un lors du match retour face à Chelsea (défaite 2-3 en 1/4) après un super service de Modric. Hier soir, il a récidivé avec un doublé venu d'ailleurs, lui qui a également marqué deux buts le week-end dernier face à l'Espanyol (4-0). Sur un nuage, le joueur âgé de 21 ans, véritable joker de luxe en C1, totalise 4 buts dans cette compétition cette saison. En effet, en plus des réalisations face à Chelsea et Man City, il avait déjà marqué le but de la victoire après une entrée en jeu face à l'Inter en septembre dernier (1-0).

Le Brésilien est aux anges

Un joueur et un homme heureux donc. «Je ne peux pas expliquer, je n'ai pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu m'a regardé et m'a dit : "c'est ton jour aujourd'hui". Je suis très heureux d'amener Madrid là où il doit être, c'est-à-dire en finale de la Ligue des champions. Je n'écoutais même pas ce que mes camarades de classe me disaient, parce que je ne croyais pas ce qui se passait. Nous étions presque morts et ce qui s'est passé est arrivé. Je sais qu'ils sont venus me féliciter et j'en suis très content».

Il a ajouté ensuite : «avec ce maillot, on apprend à se battre jusqu'au bout. On était presque mort, mais avec mon premier but on a commencé à y croire un peu. On était déjà revenu dans d'autres matchs. Après mon premier but, on a déjà marqué l'autre. Le coach est un ami pour nous. Il nous parle toujours. Je crois que la version Champions de Rodrygo est ma meilleure version et j'espère continuer à marquer de nombreuses fois». Pourquoi pas le 28 mai prochain au stade de France face à Liverpool en finale. De quoi terminer cette saison en beauté.