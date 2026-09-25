Ligue des Nations : pour les débuts de Mark van Bommel, la Belgique surclasse l’Italie

Pendant que l’équipe de France démarrait l’ère Zinédine Zidane en Turquie, cinq rencontres avaient également lieu dans le cadre de cette première journée de Ligue des Nations. Parmi les affiches de ce vendredi soir, un alléchant Italie-Belgique, comptant pour le groupe 1 de la Ligue A où figurent… les Bleus. Un choc qui marquait par ailleurs le retour de Roberto Mancini sur le banc de la Squadra ainsi que les débuts de Mark van Bommel en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Au Stade Olimpico, ce sont les Belges qui ont pris le meilleur face à une équipe italienne beaucoup trop brouillonne et en manque d’idées. Après une première tentative de De Ketelaere repoussée par Donnarumma (6e), qui précédait le poteau d’Esposito (8e) et la tentative de Kean (17e), la Belgique a logiquement pris l’avantage. Trouvé sur le côté gauche par De Bruyne, Mika Godts se jouait de deux défenseurs italiens avant de conclure du pied droit pour son premier but en sélection (20e, 0-1). Rentrée aux vestiaires sous les sifflets, l’Italie est revenue avec un meilleur visage en seconde période : après un centre venu de la gauche, Moise Kean butait sur Lammens (47e), auteur d’une belle prestation dans les buts des Diables Rouges, en l’absence de Thibaut Courtois.

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Contre le cours du jeu, les Belges réalisaient le break, sur un run solitaire de Dodi Lukebakio conclu d’une belle frappe du gauche (69e, 0-2). Avec ce premier succès convaincant de l’ère Van Bommel, la Belgique prend la première place du groupe 1 devant la France, avant de recevoir les Bleus, lundi. En face, Roberto Mancini aura du pain sur la planche et devra vite remobiliser les troupes avant d’aller en Turquie. Dans les autres rencontres de cette soirée, l’Ukraine s’est imposée contre la Hongrie (0-1), cette fois-ci, dans le groupe 2 de la Ligue B, qui comprend également la Géorgie, battue par l’Irlande du Nord plus tôt dans la soirée (0-1). Toujours dans cette même ligue, mais au groupe 4, la Pologne et la Bosnie-Herzégovine se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), tandis que la Suède d’Isak et de Gyökeres a dominé la Roumanie (2-1). Enfin, le Monténégro a renversé Chypre (2-1) pour le compte du groupe 2 de la Ligue C.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Ligue A

Groupe 1

Italie 0-2 Belgique : Mika Godts (20e) et Dodi Lukebakio (69e)

Ligue B

Groupe 2

Hongrie 0-1 Ukraine : Danylo Sikan (42e)

Groupe 4

Pologne 0-0 Bosnie-Herzégovine

Suède 2-1 Roumanie : Alexander Isak (20e), Viktor Gyökeres (43e) / Dennis Man (29e)

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Ligue C

Groupe 2

Monténégro 2-1 Chypre : Nikola Krstović (66e) et Milutin Osmajić (86e) / Marcus Edwards (55e)