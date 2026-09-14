PSG : Fabian Ruiz a sa préférence entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde

Fabian Ruiz a désormais une armoire à trophées qui ferait rêver n’importe quel joueur. Champion d’Europe avec l’Espagne, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain puis sacré champion du monde et d’Europeavec sa sélection, le milieu de terrain a vécu des dernières saisons particulièrement riches en émotions. Alors qu’il a été invité à choisir son succès préféré dans le cadre d’un entretien exclusif à L’Equipe, l’Espagnol a reconnu avoir beaucoup de mal à départager ces immenses titres. « Difficile. Un Mondial avec son pays, c’est le plus grand titre possible, par sa dimension et ses répercussions, c’est unique. »

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Mais l’ancien Napolitain n’oublie évidemment pas pour autant la première Ligue des Champions remportée avec le PSG, un sacre qui occupe lui aussi une place particulière dans sa carrière. Le milieu parisien mesure notamment la portée historique de ce succès, obtenu avec un groupe qui a permis au club de franchir un cap majeur sur la scène européenne. « Mais il y a aussi la première C1 avec Paris. Entrer dans l’histoire du club avec cet effectif était inoubliable. Ce sont deux des plus beaux moments de ma carrière. » Entre le sommet mondial atteint avec l’Espagne et la consécration européenne vécue sous le maillot parisien, Fabian Ruiz conserve donc deux souvenirs qu’il considère comme indissociables parmi les moments les plus forts de son parcours.