Le Barça va offrir 130 M€ pour Julian Alvarez

Le FC Barcelone n’attendait que ça. Hier soir, Julian Alvarez a annoncé publiquement son souhait de quitter l’Atlético de Madrid pour aller vivre son rêve, à savoir le FC Barcelone. Ce qui n’est pas du goût des Colchoneros, qui envisagent de porter plainte contre les Culés. Ces derniers ne comptent pas pour autant abandonner ce dossier.

La suite après cette publicité

Marca explique qu’après avoir fait une offre de 100 M€, le club blaugrana va faire une nouvelle proposition à la hausse. Elle ne dépassera pas les 120 M€. En revanche, les Catalans ne monteront pas jusqu’à 150 M€, le montant offert par le Real Madrid il y a quelques jours. De son côté, Sport, média pro-Barça, assure qu’une nouvelle proposition d’environ 130 M€ est en préparation. On imagine que ce ne sera pas suffisant pour convaincre les Colchoneros.