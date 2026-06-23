Menu Rechercher
Commenter 117
Liga

Le Barça va offrir 130 M€ pour Julian Alvarez

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Julian Alvarez face à Girona @Maxppp

Le FC Barcelone n’attendait que ça. Hier soir, Julian Alvarez a annoncé publiquement son souhait de quitter l’Atlético de Madrid pour aller vivre son rêve, à savoir le FC Barcelone. Ce qui n’est pas du goût des Colchoneros, qui envisagent de porter plainte contre les Culés. Ces derniers ne comptent pas pour autant abandonner ce dossier.

La suite après cette publicité

Marca explique qu’après avoir fait une offre de 100 M€, le club blaugrana va faire une nouvelle proposition à la hausse. Elle ne dépassera pas les 120 M€. En revanche, les Catalans ne monteront pas jusqu’à 150 M€, le montant offert par le Real Madrid il y a quelques jours. De son côté, Sport, média pro-Barça, assure qu’une nouvelle proposition d’environ 130 M€ est en préparation. On imagine que ce ne sera pas suffisant pour convaincre les Colchoneros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier