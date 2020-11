Ligue des Nations : la liste du Portugal pour affronter la France et la Croatie

Après la trêve de septembre, celle d'octobre, voici celle de novembre ! Fernando Santos a publié aujourd'hui la liste du Portugal pour affronter Andorre, le mercredi 11 novembre, en amical ; puis la France (samedi 14/11 à Lisbonne) et la Croatie (mardi 17/11 à Zagreb), pour le compte de la Ligue des Nations. La Seleção aura fort à faire face aux Bleus, avec lesquels elle partage la tête du groupe C (10 points), dans la Ligue A.

Pour ce nouveau rendez-vous international, Fernando Santos a la joie de retrouver un Cristiano Ronaldo sorti d'affaires après avoir été positif au covid-19. L'attaquant de 35 ans est revenu au top de sa forme et sera un atout face aux Français. Le gardien lyonnais Anthony Lopes est également de la partie, tout comme les Lillois José Fonte et Renato Sanches, et le Parisien Danilo Pereira. Le secteur offensif a de quoi impressionner : outre CR7, Trincão, Diogo Jota, Pedro Neto (1ère), Bernardo Silva, João Felix et Paulinho sont appelés.

