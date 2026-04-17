Youth League : le PSG veut aussi s’emparer du petit trône d’Europe

À Lausanne, dans l’écrin du Final Four de la Youth League, les Titis du Paris Saint-Germain ont l’occasion de rappeler que le projet parisien ne se résume plus seulement aux stars de l’équipe première. « Le match contre le Real s’annonce très exigeant, techniquement et physiquement, il va falloir être forts pour les battre », prévient le capitaine Thomas Cordier, latéral gauche de 19 ans déjà rompu aux joutes européennes avec 19 matchs de Youth League au compteur. Face au Real Madrid en demi-finale ce vendredi à 18h45, la génération parisienne tentera de poursuivre un parcours déjà très solide. Pour preuve les 28 buts inscrits avec 11 buteurs différents, et une démonstration collective qui s’est construite étape après étape. Les jeunes Parisiens ont notamment balayé le Dinamo Minsk (4-0) et le HJK Helsinki (6-1) avant d’écarter Villarreal (1-0). « Ce qui fait notre force aujourd’hui, et nous a permis d’aller jusqu’en demi-finale, c’est notre état d’esprit et notre collectif », résume l’attaquant Elijah Ly. « On a la chance de pouvoir s’inspirer du parcours de l’équipe première, on a envie de suivre leurs pas. » Une ambition partagée dans le vestiaire : « on joue tous pour gagner et on veut marquer l’histoire du club », insiste Pierre Mouguengue, l’un des meilleurs buteurs de la campagne avec 5 réalisations signées, à égalité avec Adam Ayari.

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Derrière cette dynamique sportive, le PSG assume désormais un projet de formation devenu central dans sa stratégie. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, la politique de formation a changé d’échelle, notamment avec l’inauguration du Campus de Poissy fin 2024 : 150 000 m² d’espaces extérieurs, 16 terrains dont 7 dédiés à la formation, un espace performance de 600 m² et un centre médical complet. L’objectif est assumé de créer un environnement capable de rivaliser avec les meilleures académies européennes. Les résultats commencent à parler. Selon l’Observatoire du football CIES, le PSG figure dans le Top 5 des clubs ayant formé le plus de joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens sur la dernière décennie, tout en étant le premier club français dans ce classement. Le directeur du centre de formation Yohan Cabaye résume cette philosophie. « Notre objectif est clair : faire jouer nos jeunes au Parc des Princes. » Les pensionnaires de la Cité éducative affichent également 95 % de réussite au baccalauréat sur les deux dernières saisons, preuve que le projet parisien se veut global. « On travaille avec l’équipe professionnelle pour adapter un modèle de jeu proche de celui des pros », explique l’entraîneur Jean-François Vulliez avant de poursuivre. « Il y a une vraie passerelle et elle est aujourd’hui prouvée. »

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Un objectif pour TOUT prouver

Cette passerelle est incarnée par plusieurs jeunes qui ont déjà franchi le cap. L’exemple le plus marquant reste celui de Warren Zaïre-Emery. Arrivé au club à 8 ans, le milieu parisien totalise déjà 108 matchs de Ligue 1, 41 matchs de Ligue des Champions et 10 sélections avec l’équipe de France. Une trajectoire qui inspire toute une génération. « On prend exemple, ça nous pousse à être meilleurs », confie Thomas Cordier. « Quand je regarde Nuno Mendes, c’est clairement une inspiration. » Dans son sillage, plusieurs jeunes sont inclus dans l’équipe première dirigée par Luis Enrique. Senny Mayulu approche déjà la barre des 50 matchs professionnels, tandis que Quentin Ndjantou a disputé 10 rencontres de Ligue 1 avec 1 but et 1 passe décisive, en plus d’une première contribution en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le jeune milieu offensif, Mathis Jangeal, 17 ans, a, lui aussi, goûté au groupe professionnel avec 10 minutes en Ligue 1 et une mi-temps en Coupe de France, pendant que le défenseur David Boly, 17 ans également, compte déjà 9 sélections avec les U17 français. « Quatre joueurs ont débuté en pro cette saison, c’est le plus marquant », souligne Cabaye. « Ça renforce la liaison avec l’équipe première et ça donne énormément de confiance aux jeunes. »

À l’inverse, certains exemples récents rappellent que quitter trop tôt la capitale n’est pas toujours la voie la plus simple. Plusieurs anciens Titis partis chercher du temps de jeu ailleurs peinent à s’imposer. Ibrahima Diaby n’a connu que 6 titularisations avec le Cercle Bruges en Jupiler Pro League cette saison, tandis que Mahamadou Sangaré n’a pas encore disputé la moindre minute avec les professionnels de Manchester City. Même constat pour Axel Tape au Bayer Leverkusen ou pour Etienne Michut à Rio Ave FC, toujours en attente de ses débuts en équipe première. « On doit aussi former des joueurs capables de s’adapter car certains partiront dans des schémas différents », analyse Vulliez. Mais à court terme, l’attention est ailleurs. A Lausanne, le PSG vise sa deuxième finale de Youth League, après celle de 2016 perdue contre Chelsea. Dans l’autre demi-finale, Benfica affronte le Club Brugge. « La dernière fois que le PSG était allé si loin, c’était il y a dix ans », rappelle Vulliez. Cette fois, la génération Cordier veut faire mieux pour s’emparer du trône européen… avant, peut-être, de viser un back-to-back chez les grands.