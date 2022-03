Bayern Munich : ça se complique pour Tanguy Kouassi !

La suite après cette publicité

Son départ de Paris à l'été 2020 avait énormément fait parler. Un nouvel espoir du club qui s'en allait pour la Bundesliga, à l'image de Christopher Nkunku ou Moussa Diaby, surtout que le club de la capitale semblait bien compter sur lui. Mais contrairement aux deux titis parisiens de Leipzig et Leverkusen, l'aventure allemande est compliquée pour le joueur de 19 ans.

Cette saison, il n'a joué que 171 minutes en Bundesliga, réparties en 11 apparitions. En 2022, il n'a joué que 20 minutes avec les Bavarois en championnat ! S'il a bénéficié d'un peu plus de temps de jeu en Ligue des Champions, dans des rencontres qui comptaient pour du beurre notamment, cette situation est forcément difficile pour lui. Et ce qui se dit en Allemagne n'est pas forcément rassurant...

Le Bayern ne l'inscrit pas dans ses plans d'avenir

Effectivement, son avenir au sein du club est incertain. La direction bavaroise compte sur Hernandez, Pavard et Upamecano pour l'axe de la défense, et veut recruter un défenseur de qualité afin de couvrir le départ de Niklas Süle. Matthias Ginter (Gladbach) et Gleison Bremer (Torino) font partie des candidats, alors que le nom d'Antonio Rüdiger n'est pas écarté. Vous l'aurez compris, il n'entre pas dans les plans du club, du moins sur le court terme.

Récemment, il était même annoncé par Sky Germany parmi les principaux candidats à un départ cet été. Autant dire que la fin de saison risque d'être longue pour lui sous les ordres de Julian Nagelsmann. Avant, pourquoi pas, de se trouver un point de chute dans lequel il puisse exploiter tout son potentiel... Comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a même récemment rejoint l'écurie de Vadim Vasilyev, désormais son nouvel agent...