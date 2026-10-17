OM : Bruno Genesio calme les ardeurs autour des jeunes talents marseillais

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, certains supporters espèrent voir émerger de nouveaux talents issus du centre de formation. Parmi les jeunes qui suscitent de l’attente figure notamment Antoine Valero, âgé de seulement 18 ans. Interrogé sur la possibilité de lancer davantage de jeunes en équipe première, Bruno Genesio a toutefois appelé à la prudence. « Antoine Valero ? Il a repris avec nous en début de saison, il n’a que 18 ans, il est retourné avec la réserve ensuite, il a fait une séance hier. J’ai une relation avec Bréchet qui me fait des retours. J’ai aussi des joueurs dans mon effectif qui ont des qualités devant », a expliqué l’entraîneur marseillais, qui préfère ne pas précipiter les choses malgré les attentes autour de certains espoirs du club.

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Pour Bruno Genesio, le passage du football de jeunes au très haut niveau nécessite du temps et une évaluation précise des capacités de chacun. « Milan Leccese, c’est pareil. Il faut être patient, il y a beaucoup d’attente, beaucoup de choses qui se disent sur eux, mais il faut être patient. Il faut être vigilant, car il y a souvent une évaluation qui est faite sur des matches des équipes de jeunes ou des sélections jeunes. Mais il y a une grosse différence entre les U17, U19 et la Ligue 1, c’est complètement différent», a-t-il averti. Le technicien phocéen a également insisté sur les risques d’une exposition prématurée. « Il faut leur laisser du temps, ils ont besoin d’apprendre, d’acquérir de l’expérience. Il faut évaluer le niveau de chacun d’eux. Ça peut être valorisant de les lancer tôt oui, mais ça peut aussi les détruire si on les lance trop tôt. »