Chelsea : le coût stratosphérique du limogeage de Graham Potter

En Angleterre, les puissants clubs de Premier League s’affrontent à coups de millions et, pour le moment, c’est souvent Manchester City qui fait sa loi. Mais depuis le départ forcé de Roman Abramovitch de Chelsea en raison du conflit en Ukraine, le nouveau boss des Blues, Todd Boehly, veut montrer qu’il a de l’ambition pour le club londonien.

L’homme d’affaires américain a donc choisi une tactique simple, mais très efficace dans les médias : recruter énormément, à des prix ahurissants. Cet hiver, par exemple, Boelhy a tout simplement engagé la recrue la plus chère de l’histoire du club : Enzo Fernandez contre 121 M€. Six mois seulement après l’arrivée du champion du monde argentin à Benfica.

Depuis le début de la saison 2022/2023, Chelsea a d’ailleurs dépensé un total de 617 M€ sur le marché des transferts. De quoi rendre malades les fidèles défenseurs d’un fair-play financier de plus en plus critiqué. Mais payer autant ne garantit pas le succès. Malgré tous ces achats, Chelsea n’est que dixième du classement de Premier League, à 14 longueurs du Big Four synonyme de Ligue des Champions. Une compétition que les Londoniens pourraient bien manquer l’an prochain puisqu’ils ont été battus en huitième de finale aller par le Borussia Dortmund.

Une situation gênante pour Boelhy, mais qui amuse tout un pays. Un amusement que ne partage bien évidemment pas Graham Potter. Recruté grâce à ses bonnes performances avec Brighton, le manager anglais déçoit. Et aujourd’hui, beaucoup veulent le voir partir. Sauf que le Mirror nous apprend que virer Potter dès à présent coûterait une véritable fortune à Chelsea. Réputés pour signer de beaux chèques aux entraîneurs virés sous l’ère Abramovitch, les Blues pourraient faire encore plus fort. En effet, virer Graham Potter et son staff, dont le contrat court jusqu’en 2027, coûterait environ 59 M€ ! Ce qui serait tout simplement un record puisque les deux coaches les plus gâtés ont été José Mourinho et Antonio Conte avec environ 30 M€ chacun.