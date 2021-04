A 8 journées de la fin du championnat de Ligue 1 Uber Eats, le suspens est à son comble. Rarement la Ligue 1 n’a été aussi disputée et bien malin qui pourra dire qui de Monaco, Lyon, Lille et le PSG remportera le trophée Hexagonal. Et ce samedi, c’est un véritable choc entre les deux premiers du classement qui est au programme avec un alléchant PSG-LOSC. Et nul doute que celui qui mordra la poussière aura de grandes chances de dire adieu au titre de Champion de France. Une affiche, diffusée ce samedi après midi à 17h en direct sur Canal+ qu'il ne faut absolument pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater PSG-LOSC

Tout d’abord parce qu’il s’agit d'une finale avant l'heure de ce championnat entre les deux équipes les plus régulières de la saison et par conséquent qui trustent les deux premières places du classement. Mais les deux formations sont dans des formes diamétralement opposées. Le PSG, hormis une défaite au Parc face à Nantes (1-2), est sur une excellente dynamique aussi bien en France qu’en Ligue des Champions avec ses deux dernières victoires, tout d’abord face au LOSC justement en Coupe de France (3-0) et surtout à Lyon (2-4) au Groupama Stadium. Tout le contraire du club nordiste, ancien leader de Ligue 1, qui n’avance plus depuis quelques semaines et qui reste sur une terrible défaite à domicile face au Nîmes Olympique (1-2).

Ce PSG-LOSC, c’est aussi un match entre deux des plus beaux effectifs de Ligue 1 Uber Eats avec une grande concentration d’étoiles au mètre carré. Kylian Mbappé, Keylor Navas, Angel Di Maria, Neymar côté parisien, Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Burak Yilmaz ou Jonathan David du côté du LOSC, il y aura de nombreux internationaux sur la pelouse du Parc des Princes.

Neymar, l'une des attractions du match

L’une des attractions de la soirée sera le retour dans le onze de départ de Neymar. L’attaquant brésilien devrait être titulaire face aux Dogues pour retrouver du rythme à quelques jours de l’affrontement face au Bayern en Ligue des Champions. On pourrait bien voir Mauricio Pochettino aligner son quatuor de feu Di Maria-Icardi-Mbappé-Neymar. De quoi donner quelques sueurs froides au portier lillois Mike Maignan.

Enfin, cette rencontre sera l’occasion de jauger de l’état de forme physique et psychologique des champions de France en titre à quelques jours d’affronter le Bayern Munich en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Sans Marco Verratti, Mauricio Pochettino fera sans doute quelques essais et devrait donner du temps de jeu aux Sud-Américains qui sont restés à Paris durant la trêve. Avec la possibilité de voir des joueurs morts de faim et avec une folle envie de retrouver les terrains.

