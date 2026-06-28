CdM 2026 : le seuil historique des 200 buts a déjà été franchi

Alors que la phase de groupes s’est achevée cette nuit avec les derniers verdicts, notamment la qualification du Sénégal, la Coupe du Monde 2026 a déjà marqué son histoire. Au terme des 72 rencontres disputées, les 32 nations qualifiées pour les seizièmes de finale sont désormais connues, tout comme l’ensemble des affiches de la phase à élimination directe.

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🇬🇭 Derrick Luckassen a inscrit le 200e but de la Coupe du Monde 2026. C'est la 1ère fois de l'histoire que ce total ait atteint lors d'une édition dans la compétition. #CROGHA — Stats Foot (@Statsdufoot) June 27, 2026

Mais cette dernière journée a également été marquée par un record inédit. En inscrivant l’unique but du Ghana face à la Croatie (2-1), Derrick Luckassen a signé le 200e but de cette Coupe du Monde. Jamais, dans toute l’histoire de la compétition, la barre des 200 réalisations n’avait été atteinte lors d’une même édition. Un symbole qui confirme le caractère particulièrement spectaculaire et offensif de ce Mondial, avant le début des matches à élimination directe.