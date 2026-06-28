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Coupe du Monde

CdM 2026 : le seuil historique des 200 buts a déjà été franchi

Par Allan Brevi
1 min.
Nikola Vlasic (Croatie) et Kamaldeen Sulemana (Ghana) @Maxppp

Alors que la phase de groupes s’est achevée cette nuit avec les derniers verdicts, notamment la qualification du Sénégal, la Coupe du Monde 2026 a déjà marqué son histoire. Au terme des 72 rencontres disputées, les 32 nations qualifiées pour les seizièmes de finale sont désormais connues, tout comme l’ensemble des affiches de la phase à élimination directe.

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Mais cette dernière journée a également été marquée par un record inédit. En inscrivant l’unique but du Ghana face à la Croatie (2-1), Derrick Luckassen a signé le 200e but de cette Coupe du Monde. Jamais, dans toute l’histoire de la compétition, la barre des 200 réalisations n’avait été atteinte lors d’une même édition. Un symbole qui confirme le caractère particulièrement spectaculaire et offensif de ce Mondial, avant le début des matches à élimination directe.

Pub. le - MAJ le
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