L’Algérie est tombée de très haut à Lomé. Après un début de mandat plutôt encourageant, Brahim Hemdani a vécu sa première véritable soirée cauchemar sur le banc des Fennecs. Victorieux face au Togo samedi à Tizi Ouzou (1-0), les hommes du nouveau sélectionneur ont cette fois été giflés par les Éperviers (3-0), mardi, lors de la quatrième journée des qualifications à la CAN 2027. Une défaite aussi lourde qu’inattendue face à une formation qui n’était pourtant pas considérée comme un grand danger sur le continent. Les Togolais ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un doublé de Thibault Klidjé (18e, 32e), avant que Kennedy Boateng ne corse l’addition juste avant la pause (38e). Méconnaissables, les Fennecs ont affiché d’immenses lacunes dans tous les secteurs du jeu. Incapables de répondre à l’intensité adverse, ils ont subi les événements sans véritable réaction. Le score aurait même pu être plus sévère tant les hommes de Patrice Neveu ont continué à se procurer des occasions après la pause.

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Cette claque met également fin à une impressionnante série de 23 rencontres sans défaite de l’Algérie en qualifications pour la CAN. Il faut remonter au 16 octobre 2018 et à un revers contre le Bénin (1-0) pour retrouver la trace d’une défaite des Verts dans cette compétition. Forcément, Brahim Hemdani n’échappe pas aux premières critiques. Les changements opérés à la pause n’ont pas davantage permis de réveiller une sélection sans inspiration. Conscient de la gravité de la situation, le technicien a assumé sa responsabilité après la rencontre. « Je suis le premier responsable de cette défaite. C’est une défaite douloureuse et difficile à digérer, mais nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé, et essayer de corriger les erreurs commises », a-t-il expliqué en conférence de presse. Alors que son avenir commence déjà à susciter des interrogations, Hemdani estime qu’il est encore prématuré de parler de son éventuel départ.

La presse algérienne sort la sulfateuse

La presse algérienne, elle, n’a pas attendu pour sortir les griffes. Au lendemain de cette débâcle, les médias locaux dressent un constat particulièrement sévère sur le niveau affiché par les Fennecs et les responsabilités du nouveau sélectionneur. El Khabar parle ainsi d’une « défaite retentissante à Lomé » et rappelle que « même les plus pessimistes ne s’attendaient pas à cette défaite retentissante face à une équipe qui n’est pas considérée comme l’un des géants du continent africain ». Le quotidien va encore plus loin dans son analyse de la prestation algérienne. « L’équipe nationale a livré l’une de ses pires prestations de son histoire, terminant avec un retard de trois buts, et le score aurait même pu être plus lourd à plusieurs reprises, étant donné l’absence totale de réaction des joueurs nationaux, qui se contentaient de regarder les joueurs togolais se pavaner devant leurs supporters au stade de Kégué. » Le média estime également que le staff technique devra rendre des comptes dans les prochains jours, alors que la colère monte au sein de l’opinion publique. De son côté, El Moudjahid ne mâche pas non plus ses mots et considère que « l’équipe nationale est passée complètement à côté de la plaque ». Le journal décrit une sélection « surclassée dans tous les compartiments du jeu, méconnaissable et sans âme », qui a laissé filer une occasion en or de valider son billet pour la CAN 2027 dès ce rassemblement de novembre.

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La Gazette du Fennec livre probablement l’une des analyses les plus virulentes de cette soirée. Dans un article intitulé « One, Two, Three… du chant à l’humiliation ! », le média insiste sur le caractère collectif de cette faillite. « Mais le score, aussi lourd soit-il, ne raconte qu’une partie de l’histoire. Le plus inquiétant reste l’attitude. Absents des duels, en retard dans les déplacements, sans réaction collective, les coéquipiers de Ramy Bensebaini ont donné l’impression de subir les événements sans jamais chercher à les maîtriser. » Le journal remet également en question les choix de Brahim Hemdani et son organisation tactique. « En optant pour une configuration offensive sans parvenir à installer la moindre maîtrise, le sélectionneur a exposé son équipe aux transitions adverses. Le résultat fut sans appel. Les espaces laissés aux Togolais ont rapidement tourné à une correction en règle. » La conclusion de La Gazette du Fennec résume parfaitement le sentiment qui domine désormais dans le pays. « Le problème des Verts semble bien plus profond. À Lomé, c’est toute une sélection qui a perdu ses repères. » Une sortie qui fait déjà beaucoup de bruit en Algérie. Si les Fennecs conservent la première place de leur groupe avec sept points, ils ne comptent plus qu’une longueur d’avance sur le Togo. De quoi placer Hemdani et la Fédération algérienne sous pression avant deux dernières journées décisives en mars prochain.