CdM 2022, Cameroun : Rigobert Song n'a pas peur du Brésil

Rigobert Song y croit dur comme fer. Ce lundi, le Cameroun a arraché son premier point dans cette Coupe du Monde 2022 en revenant de loin face à la Serbie (3-3) au terme d'une partie folle et riche en rebondissements. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions Indomptables a fait part de sa fierté. « Ce qui était important, c'est cette détermination, a-t-il lancé, avant de poursuivre. On a vu une équipe enragée, alors qu'on était menés au score. À la mi-temps, on pouvait croire que c'était fini, mais on a vu que les joueurs ont bien réagi. Nous sommes en train de monter en puissance, mais notre équipe est encore jeune, il faut du temps. »

Et Rigobert Song, qui s'est félicité de la progression de son groupe sur les deux premiers matchs tout en soulignant que ses joueurs peuvent mieux faire, de se montrer optimiste pour la suite du tournoi, alors que le Cameroun devra gagner sa place en 8es de finale face au Brésil, vendredi (20h). « Pour le dernier match contre le Brésil, on y croit. On n'est pas venus à la Coupe du Monde pour faire de la figuration, ou juste pour participer. Le Cameroun a encore son mot à dire, même si on sait que c'est une grande équipe ». Réponse au Lusail Stadium dans quelques jours.