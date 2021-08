Manchester City prépare une nouvelle offre astronomique pour Harry Kane

Après avoir déjà frappé fort en recrutant Jack Grealish contre un chèque de 117 millions d'euros, Manchester City a toujours un rêve en tête : mettre la main sur Harry Kane. Formé à Tottenham et devenu un attaquant incontournable chez les Spurs, l'Anglais de 28 ans est à un tournant de sa carrière et les Citizens comptent bien en profiter pour rafler la mise. Malgré un fort intérêt, les négociations avec le club londonien sont compliquées puisque la formation présidée par Daniel Levy veut garder Kane. Et la fin du mercato approche...

Mais selon les informations du Guardian ou de Sky Italia, Manchester City ne compte pas baisser les bras et prépare une nouvelle offre de 150 millions de livres sterling, soit environ 177M€ ! Les champions d'Angleterre en titre se montrent patients et espèrent simplement que la situation va se décanter pour ensuite dégainer leur superbe offre. Affaire à suivre.