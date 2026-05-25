Coupe du Monde : la liste de l’Espagne avec Lamine Yamal, mais sans aucun joueur du Real Madrid

Championne d’Europe en titre, l’Espagne fera figure de favorite lors de la prochaine Coupe du Monde, au même titre que la France, l’Angleterre ou le Portugal. Les Espagnols n’ont pas hérité du tirage le plus favorable puisqu’ils retrouveront l’Uruguay de Marcelo Bielsa dès la phase de groupe. Avant ce choc de la dernière journée (le 27 juin), les coéquipiers de Lamine Yamal auront deux autres rendez-vous : face au Cap-Vert, le 15 juin, puis l’Arabie saoudite, six jours plus tard.

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Lamine Yamal sera évidemment de la partie. Laissé au frigo par le Barça en cette fin de saison suite à une alerte à la cuisse gauche, l’attaquant de 18 ans fait bien partie de la liste de Luis de la Fuente. Il disputera ainsi la première Coupe du Monde de sa carrière, tout comme son coéquipier en club Pau Cubarsi. Ce sera aussi le cas de leur gardien au FC Barcelone, Joan Garcia, longtemps ignoré par Luis de la Fuente.

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Luis de la Fuente zappe le Real Madrid

Sans surprise, Pedri, Rodri ou encore le Parisien Fabian Ruiz sont appelés au milieu de terrain. On retrouve également dans cette liste Aymeric Laporte, mais aussi plusieurs joueurs d’Arsenal : David Raya, Martin Zubimendi, ou encore Mikel Merino. Egalement présent, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino ou encore la pépite Victor Munoz ont été appelés. Tout comme Gavi, Marc Pubill ou encore Eric Garcia.

En revanche, plusieurs absences sont à noter comme le défenseur central du Real Madrid, Dean Huijsen, pourtant recruté pour 58 millions d’euros l’été dernier. Tout comme l’ensemble des joueurs du Real Madrid, qui n’ont pas été convoqués par Luis de la Fuente. Autre absence notable, celles de Robin Le Normand, le défenseur de l’Atlético de Madrid.

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La liste de l’Espagne

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone)

Défenseurs : Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone), Pedro Porro (Tottenham) et Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

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Milieux : Pedri (FC Barcelone), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid) et Mikel Merino (Arsenal)

Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelone), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Dani Olmo (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao)