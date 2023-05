Real Madrid, PSG : le terrible message de Florentino Pérez à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Vinicius Junior est le meilleur joueur du monde à son poste. Nous devons défendre les joueurs qui produisent quelque chose de spécial comme lui ». Après la finale de Copa del Rey remportée par le Real Madrid samedi soir, contre Osasuna, Florentino Pérez s’était offert une petite sortie médiatique. En plein contexte difficile avec le Brésilien, qui se plaint de ne pas être protégé par les arbitres et d’être victime d’interventions très rugueuses des défenseurs adverses, le président madrilène a donc tenu à mettre un peu la pression sur le corps arbitral.

Mais comme le révèle Defensa Central, site spécialisé sur l’actualité du Real Madrid, cette sortie n’était pas anodine et n’avait pas uniquement pour but de réclamer un traitement un peu plus juste pour le joueur de la Canarinha. Il y avait un joueur qui était visé par ces quelques paroles. Un joueur bien connu des fans madrilènes…

Un message très clair

Florentino Pérez a ainsi fait passer un message à Kylian Mbappé avec ses propos. En mettant en avant Vinicius Junior de la sorte, Pérez en a profité pour faire savoir à Mbappé que le Real Madrid n’avait pas forcément besoin de lui, puisqu’il avait déjà aussi bien voire mieux à son poste. C’est en tout cas comme ça que l’interprètent les médias espagnols. Ceci ne veut pas dire que les Madrilènes ne veulent plus du Français, mais qu’il n’est plus considéré comme indispensable pour le projet d’avenir du club.

Ce qui va dans la nouvelle stratégie du Real Madrid après les évènements de l’été dernier : ne pas se mettre à genou devant Mbappé et attendre que ce dernier prenne les choses en main s’il souhaite réellement venir à Madrid. Defensa Central indique que le Bondynois a bien pris note du message envoyé par le patron du champion d’Europe en titre… Ces derniers temps, la presse espagnole se voulait assez optimiste tricolore quant à l’arrivée du joueur dans un avenir proche. Affaire à suivre.