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UEFA Nations League

Le sélectionneur croate massacre ses joueurs après la déculottée infligée par l’Espagne

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Slaven Bilic @Maxppp
Espagne 4-1 Croatie

Comme bon nombre d’équipes avant elle, la Croatie a succombé face au rouleau compresseur espagnol, hier soir, s’inclinant 4-1, sans réellement inquiéter les troupes de Luis de la Fuente. Les Espagnols, portés par un grand Lamine Yamal encore une fois, ont d’ailleurs présenté leur trophée de champions du monde à leur public ce soir. Et Slaven Bilic n’a pas apprécié le spectacle proposé par ses troupes, qui ont selon lui donné l’impression d’être là pour accompagner la Roja dans ses célébrations.

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« C’est une nuit difficile pour nous. On a mal joué, dans tous les aspects, nous sommes déçus. Le résultat et les sensations sont mauvais. On peut trouver des excuses, dire que l’Espagne est championne du monde, qu’on joue avec beaucoup de nouveaux… Mais nous ne pouvons pas être si peu agressifs. On a joué comme si on était juste venu assister à leur célébration du Mondial », a indiqué le sélectionneur croate. Le message est passé.

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