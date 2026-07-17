PSG : le président de l’Atlético entretient le flou sur Kang-in Lee

L’Atlético de Madrid continue d’alimenter les rumeurs autour de Kang-In Lee. Interrogé sur une possible arrivée de l’international sud-coréen lors du traditionnel dîner de pré-saison du club à Ségovie, le président Enrique Cerezo n’a ni confirmé ni démenti les discussions, laissant entendre que les Colchoneros continuaient de travailler pour renforcer leur effectif.

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« Nous travaillons pour recruter des joueurs clés. Nous avons une équipe formidable, avec des champions du monde, mais nous voulons continuer à nous améliorer », a déclaré le dirigeant madrilène à AS, répondant à la question si Kang-in Lee sera la prochaine recrue. Cerezo a entretenu le suspense autour du mercato de l’Atlético, qui espère encore boucler plusieurs renforts avant la reprise de la saison.