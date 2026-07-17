PSG : le président de l’Atlético entretient le flou sur Kang-in Lee
L’Atlético de Madrid continue d’alimenter les rumeurs autour de Kang-In Lee. Interrogé sur une possible arrivée de l’international sud-coréen lors du traditionnel dîner de pré-saison du club à Ségovie, le président Enrique Cerezo n’a ni confirmé ni démenti les discussions, laissant entendre que les Colchoneros continuaient de travailler pour renforcer leur effectif.
« Nous travaillons pour recruter des joueurs clés. Nous avons une équipe formidable, avec des champions du monde, mais nous voulons continuer à nous améliorer », a déclaré le dirigeant madrilène à AS, répondant à la question si Kang-in Lee sera la prochaine recrue. Cerezo a entretenu le suspense autour du mercato de l’Atlético, qui espère encore boucler plusieurs renforts avant la reprise de la saison.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la remarque d’Ousmane Dembélé qui a agacé les Bleus à la mi-temps face à l’Espagne
Explorer