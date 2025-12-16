Le fils de Marcelo convoqué avec la Castilla à 16 ans
Décidément, le fils de Marcelo pourrait bien marcher sur les pas de son père au Real Madrid. Devenant l’un des meilleurs défenseurs gauches de l’histoire avec les Merengues, Marcelo voit désormais son fils perpétrer sa tradition à Madrid. Attaquant, son fils, Enzo Alves, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club madrilène.
Pour preuve, à seulement 16 ans, il a été appelé avec la Castilla, qui est la réserve du club madrilène. Convoqué par Arbeloa, le buteur de 16 ans pourrait disputer la rencontre de ce mardi face à Manchester City en Premier League International Cup comme l’explique Marca.
