Menu Rechercher
Commenter 10

Le fils de Marcelo convoqué avec la Castilla à 16 ans

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Marcelo avec le Real Madrid. @Maxppp

Décidément, le fils de Marcelo pourrait bien marcher sur les pas de son père au Real Madrid. Devenant l’un des meilleurs défenseurs gauches de l’histoire avec les Merengues, Marcelo voit désormais son fils perpétrer sa tradition à Madrid. Attaquant, son fils, Enzo Alves, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club madrilène.

La suite après cette publicité

Pour preuve, à seulement 16 ans, il a été appelé avec la Castilla, qui est la réserve du club madrilène. Convoqué par Arbeloa, le buteur de 16 ans pourrait disputer la rencontre de ce mardi face à Manchester City en Premier League International Cup comme l’explique Marca.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier