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EdF : Deschamps a un souhait pour Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé, buteur avec les Bleus face au Brésil @Maxppp

Avec 56 buts marqués en Bleus, Kylian Mbappé n’est plus qu’à une longueur d’égaler le record historique d’Olivier Giroud. Sur le ton de l’humour, ce dernier avait déclaré vouloir être dépassé lors de la Coupe du Monde cet été, et pas avant. Pourtant, Mbappé pourrait bien avoir une opportunité de le battre dès ce soir. Le capitaine tricolore ne sera pas titulaire, mais Deschamps a confié à Téléfoot qu’il comptait lui donner du temps de jeu.

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«Si Mbappé va jouer contre la Colombie et battre pour battre le record de Giroud ? Quelques minutes oui, j’espère qu’il pourra au moins l’égaler (Giroud), mais je suis dans la gestion avec Kylian comme avec beaucoup de joueurs. Je vais effectuer beaucoup de changements, c’est le moment de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs.»

Pub. le - MAJ le
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