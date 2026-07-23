Coupe du Monde 2026 : le coach de l’Espagne se paie les joueurs de l’Argentine

Quatre jours après la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne, l’attitude des Argentins fait toujours autant jaser. Si l’adjoint de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, s’est publiquement excusé pour son agression sur Dani Olmo, les partenaires de Lionel Messi ont surtout passé leur temps à critiquer les reproches faits par le monde entier et à crier au complot. De son côté, la FIFA a annoncé avoir ouvert une enquête sur les agissements des Argentins à l’issue de la finale, mais les derniers échos n’annoncent pas vraiment de grosses sanctions.

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Aujourd’hui, ce fut au tour de Luis de la Fuente de s’exprimer sur ces événements. Le sélectionneur de la Roja a fait le tour des médias espagnols pour revenir sur le triomphe de son équipe. Sans surprise, le technicien de 65 ans a été invité à commenter les débordements albicelestes. Et s’il n’a pas voulu accabler Lionel Scaloni, qui est l’un de ses grands amis, le coach espagnol n’a pas hésité, dans une interview accordée à la chaîne TVE, à dénoncer le comportement inacceptable de Leandro Paredes et compagnie.

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«C’est intolérable. Inacceptable.»

« Crois-moi, au moment où ces événements se sont produits, je ne m’en suis pas rendu compte. J’étais en train de faire la fête avec d’autres personnes et d’embrasser mes coéquipiers. Je ne m’en suis pas rendu compte, tout s’est passé très vite. Bien sûr, quoi qu’il en soit, c’est intolérable. Inacceptable. On ne peut pas tolérer cela. Des footballeurs de cette envergure que j’ai encensés tous les jours précédents, et que je continue d’encenser, car ce sont de très grands footballeurs », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Scaloni est un entraîneur qui a sûrement vécu cela aussi mal que nous en voyant ces réactions. Cela, j’insiste, n’est pas tolérable. Ce qu’il faut surtout souligner, c’est notre comportement, face à ce genre d’agressions et de provocations. Nos joueurs ont toujours gardé leur sang-froid, l’attitude de bons sportifs et de grands footballeurs ». Les deux équipes en resteront-elles là ? Pour rappel, la Finalissima entre les deux pays doit se jouer en novembre prochain.