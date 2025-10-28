Belhanda critique le choix de Thauvin de ne pas avoir tiré le penalty face à l’OM

Le week-end dernier, Lens s’est imposé 2 buts à 1 face à l’Olympique de Marseille. Cependant, Florian Thauvin a révélé après le match que si Odsonne Edouard avait tiré le penalty ayant permis aux Sang et Or d’égaliser, c’est parce qu’il n’avait pas eu envie de le tirer face à son ancien club. Un comportement que ne comprend pas l’ancien joueur de Montpellier Younès Belhanda.

La suite après cette publicité

« Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur. S’il ne voulait pas être désigné, il aurait dit : "c’est l’OM, mets Edouard premier tireur, comme ça il n’y a pas de polémique". Mais l’interview qu’il donne à la fin où il dit "je n’ai pas envie de tirer le penalty", si c’est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu dois tirer. Il a dû voir Valbuena dans le passé où il a été hué (pour son retour à Marseille) et il a anticipé », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.