Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Belhanda critique le choix de Thauvin de ne pas avoir tiré le penalty face à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

Le week-end dernier, Lens s’est imposé 2 buts à 1 face à l’Olympique de Marseille. Cependant, Florian Thauvin a révélé après le match que si Odsonne Edouard avait tiré le penalty ayant permis aux Sang et Or d’égaliser, c’est parce qu’il n’avait pas eu envie de le tirer face à son ancien club. Un comportement que ne comprend pas l’ancien joueur de Montpellier Younès Belhanda.

La suite après cette publicité
Rothen s'enflamme
💥 Younès Belhanda ne comprend pas pourquoi Thauvin n'a pas tiré le penalty face à l'OM : "C'est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu tires le penalty !"
Voir sur X

« Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur. S’il ne voulait pas être désigné, il aurait dit : "c’est l’OM, mets Edouard premier tireur, comme ça il n’y a pas de polémique". Mais l’interview qu’il donne à la fin où il dit "je n’ai pas envie de tirer le penalty", si c’est Lens qui te paie, tu joues pour ce club, tu dois tirer. Il a dû voir Valbuena dans le passé où il a été hué (pour son retour à Marseille) et il a anticipé », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Marseille
Florian Thauvin
Younès Belhanda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Marseille Logo Marseille
Florian Thauvin Florian Thauvin
Younès Belhanda Younès Belhanda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier