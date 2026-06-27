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Coupe du Monde

CdM 2026, Uruguay : les excuses poignantes de Fernando Muslera

Par Tom Courel
1 min.
Fernando Muslera avec Galatasaray @Maxppp
Uruguay 0-1 Espagne
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Un tournoi estival qui a viré au cauchemar. En effet, Fernando Muslera ne gardera pas un bon souvenir de sa Coupe du Monde 2026. Le portier uruguayen a effectué deux erreurs décisives en trois matchs de poules qui ont coûté cher à la Celeste d’un Marcelo Biesla, remonté contre plusieurs de ses hommes. Face à l’Espagne (0-1), il a même été remplacé dès la mi-temps… après avoir demandé le changement. Dès la fin de la partie, il n’a pas réussi à cacher sa tristesse et a pris le temps de s’excuser.

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« Je n’aurais jamais imaginé souffrir autant à cause de ce sport, surtout compte tenu du travail que j’ai fourni pour me préparer pour la Coupe du monde. Comme je l’ai dit à mes coéquipiers dans le vestiaire, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait une bonne Coupe du monde. Je leur ai présenté mes excuses, ainsi qu’à tout le peuple uruguayen, même si cela ne suffit pas ». Si ses coéquipiers n’ont pas réellement assuré contre le Cap-Vert et l’Arabie saoduite (deux matchs nuls), on ne peut pas affirmer que celui-ci est le seul fautif.

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