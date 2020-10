FC Nantes - PSG : les compositions officielles

Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace au stade de la Beaujoire pour y défier Nantes, avant d'enchainer avec un déplacement crucial à Leipzig en Ligue des Champions, puis avec la réception de Rennes. Et, comme il l'a fait savoir en conférence de presse, Thomas Tuchel est privé de bon nombre de créateurs. D'autant que, un peu à la surprise générale, le coach allemand n'a pas non plus amené dans son groupe Alessandro Florenzi. Malgré tout, le onze parisien a plutôt fière allure.

Les deux serial buteurs Moise Kean et Kylian Mbappé sont associés devant et seront alimentés par Pablo Sarabia et Rafinha. À la récupération, on retrouve un duo Ander Herrera-Idrissa Gueye. Alors que les jeunes latéraux Mitchel Bakker et Colin Dagba encerclent une charnière composée de Danilo Pereira, à qui Tuchel continue de faire confiance en défense, et d'Abdou Diallo. L'indiscutable Keylor Navas est lui évidement reconduit dans les buts. Côté Nantais, le prometteur Randal Kolo Muani poursuit à la pointe du 4-2-3-1 de Christian Gourcuff. À noter également le repositionnement de Mehdi Abeid en charnière centrale.

Les compositions des équipes :

FC Nantes : Lafont - Traoré, Abeid, Castelletto, Appiah - Chirivella, Louza - Simon, Blas, Coco - Muani.

Voici nos 11 joueurs pour défier le @PSG_inside à 21h00 🟡🟢@Louza_Imran est votre 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 ce soir ©#FCNPSG pic.twitter.com/yyWekyFdPY — FC Nantes (@FCNantes) October 31, 2020

PSG : Navas - Dagba, Danilo, Diallo, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Sarabia, Kean, Mbappé.