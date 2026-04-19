Olivier Giroud franchit un nouveau cap historique en Ligue 1

Olivier Giroud a marqué une nouvelle page de l’histoire de la Ligue 1 en disputant, face à l’OGC Nice ce samedi soir, son 100e match dans l’élite du championnat de France. À 39 ans et 6 mois, l’attaquant du LOSC devient le joueur le plus âgé à atteindre ce cap symbolique, confirmant une longévité exceptionnelle au plus haut niveau. Une performance statistique marquante pour l’ancien international français, toujours aussi précieux par son expérience et son influence dans le vestiaire.

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Sur le plan sportif, la soirée est toutefois restée frustrante pour Lille, tenu en échec à domicile (0-0) malgré une nette domination dans le jeu. Les Dogues n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions face à des Niçois solides défensivement. Un match nul d’autant plus coûteux que l’Olympique de Marseille s’est incliné dans le même temps face à Lorient (2-0), laissant une opportunité manquée au LOSC dans la course au classement.