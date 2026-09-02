ASSE : Kevin Pedro a choisi la RDC

Selon nos informations, Kevin Pedro a définitivement choisi de représenter la République démocratique du Congo. Révélation de Ligue 2 la saison dernière avec Saint-Étienne, le jeune défenseur de 20 ans n’a jamais vraiment hésité concernant son choix international, malgré l’intérêt porté autour de lui par l’équipe de France Espoirs. Il a d’ailleurs été aperçu au consulat de Bruxelles pour les démarches liées à l’obtention de son passeport congolais et devrait rejoindre les Léopards dès le mois de septembre.

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Une décision qui vient récompenser la progression fulgurante du joueur. Kevin Pedro a réalisé une saison pleine avec l’ASSE l’année dernière, avec 31 matches disputés et 3 buts au compteur, avant de repartir cette saison dans la peau d’un titulaire. À seulement 20 ans, le défenseur affiche déjà une belle maturité et semble disposer d’un sacré potentiel. La RDC pourra donc compter sur un nouveau talent pour renforcer sa défense.