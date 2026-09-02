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ASSE : Kevin Pedro a choisi la RDC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kevin pedro.jpg @Maxppp

Selon nos informations, Kevin Pedro a définitivement choisi de représenter la République démocratique du Congo. Révélation de Ligue 2 la saison dernière avec Saint-Étienne, le jeune défenseur de 20 ans n’a jamais vraiment hésité concernant son choix international, malgré l’intérêt porté autour de lui par l’équipe de France Espoirs. Il a d’ailleurs été aperçu au consulat de Bruxelles pour les démarches liées à l’obtention de son passeport congolais et devrait rejoindre les Léopards dès le mois de septembre.

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Une décision qui vient récompenser la progression fulgurante du joueur. Kevin Pedro a réalisé une saison pleine avec l’ASSE l’année dernière, avec 31 matches disputés et 3 buts au compteur, avant de repartir cette saison dans la peau d’un titulaire. À seulement 20 ans, le défenseur affiche déjà une belle maturité et semble disposer d’un sacré potentiel. La RDC pourra donc compter sur un nouveau talent pour renforcer sa défense.

Pub. le - MAJ le
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