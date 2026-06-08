Aston Villa pose 55 M€ sur un joueur de Serie A

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Aston Villa a officiellement lancé les hostilités pour Martin Baturina en transmettant une offre conséquente comprise entre 50 et 55 millions d’euros. Le milieu de terrain croate, dont le profil séduit particulièrement en Europe, se retrouve au centre d’une féroce bataille puisque le Bayern Munich suit également sa situation de très près.

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Cependant, Côme n’a aucune intention de brader son joueur de 23 ans et affiche une grande fermeté. Le club italien a immédiatement repoussé les avances anglaises, précisant qu’il ne plierait que face à une proposition totalement "hors mercato" estimée aux alentours de 80 millions d’euros, fixant ainsi la barre à un niveau presque inaccessible pour ses courtisans.