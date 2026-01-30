Terem Moffi quitte Nice pour filer au FC Porto

C’est l’histoire d’un beau gâchis. Recruté par Nice en 2023 en échange de 22 M€, Terem Moffi (26 ans) souhaitait franchir un palier dans sa carrière en rejoignant le club détenu par INEOS qui était alors ambitieux. Mais après deux saisons à 17 buts en Ligue 1 et une vilaine blessure au genou, tout a basculé au début du mois de décembre 2025, lorsque l’équipe entraînée alors par Franck Haise faisait son retour à Nice après la défaite à Lorient (1-3).

Pris à partie par certains supporters niçois, tout comme Jérémie Boga, Moffi s’est mis en arrêt de travail, avant de porter plainte et d’annoncer qu’il ne voulait plus rejouer sous le maillot azuréen. À un an et demi de la fin de son contrat, l’ancien Merlu souhaitait même voir son bail être résilié. Une option difficile à entendre financièrement pour l’OGCN. Sans surprise, cette situation a alerté plusieurs clubs en Europe.

Moffi retrouve Farioli

Parmi eux, le FC Porto a su se montrer le plus convaincant. Moffi n’a jamais joué au Portugal, mais là-bas, il connaît bien Francesco Farioli puisque c’est l’Italien qui le dirigeait lors de sa première saison à Nice. Les Dragões ont fini par trouver un terrain d’entente avec les Aiglons et le joueur a pu s’envoler vers le Portugal où il a assisté au match de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (3-1).

Aujourd’hui, la formation lusitanienne a pu officialiser l’arrivée du Niçois sous la forme d’un prêt avec option d’achat. «Terem Moffi, attaquant international nigérian que Francesco Farioli avait entraîné à l’OGC Nice, arrive au FC Porto en prêt du club français dans le cadre d’un accord avec option d’achat valable jusqu’à la fin de la saison. Il portera le maillot bleu et blanc avec le numéro 29.», peut-on lire dans le communiqué. Le club portugais précise que l’option d’achat est fixé à 8 M€, avec un bonus à la revente de 10% pour les Aiglons. Après de longues semaines de bataille, Terem Moffi va enfin pouvoir rejouer au football.