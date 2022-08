PSG : l'affaire Neymar-Mbappé régale l'Espagne

La suite après cette publicité

C'est le sujet qui passionne les réseaux sociaux depuis samedi soir. Après la rencontre, Neymar a liké deux tweets de comptes fan, qui critiquaient, entre autres, Kylian Mbappé, après cette fameuse affaire du penalty. Pendant le match, certains gestes d'énèrvement de Kylian Mbappé envers ses partenaires avaient aussi beaucoup fait parler sur les réseaux, et en avaient agacé plus d'un.

Et forcément, à Madrid, où on suit de très près les moindres faits et gestes du Français, ça fait beaucoup parler. « Le Madridismo regarde ça en étant soulagé : le mépris de Mbappé que personne ne comprend en France », indique ainsi le quotidien AS, où on évoque aussi les fameux likes : « la saison à Paris a commencé de façon très intense, et ce alors que les eaux semblaient calmes ».

L'Espagne se régale

« Quand tout semblait calme au PSG, avec deux bonnes rencontres en deux journées de Ligue 1, Neymar a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux », explique de son côté Marca, qui voit déjà les prémices d'une guerre dans le vestiaire parisien. « Les likes polémiques de Neymar contre Mbappé qui peuvent incendier le PSG », titre pour sa part Sport.

El Chiringuito de Jugones, la fameuse émission télé espagnole, se régale aussi de son côté sur les réseaux sociaux, en relayant les fameux likes de la vedette brésilienne. Autant dire que de l'autre côté des Pyrénées, on surveillera de très près la suite des évènements...