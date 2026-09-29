FC Barcelone : Raphinha est sorti sur blessure avec le Brésil

Depuis le début de saison, il est sûrement le meilleur joueur du monde. Alors que le FC Barcelone roule sur la concurrence avec 8 succès en autant de rencontres, Raphinha marche sur l’eau. Dans la forme de sa vie, le Brésilien compile 14 buts et 3 passes décisives lors des huit premiers matches de la saison.

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Présent en tant que leader du Brésil lors de ce rassemblement de septembre, l’ancien de Leeds était titulaire ce mardi face à l’Australie. Et s’il a marqué et que la Seleçao s’est imposée, l’attaquant de 29 ans a dû céder sa place à la mi-temps. Ressentant une légére alerte musculaire à la cuisse, il a été remplacé par Endrick. Reste à savoir la gravité de sa blessure et la durée de son éventuelle absence. En attendant, Barcelone retient son souffle.