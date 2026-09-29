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FC Barcelone : Raphinha est sorti sur blessure avec le Brésil

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Raphinha @Maxppp
Australie 2-4 Brésil

Depuis le début de saison, il est sûrement le meilleur joueur du monde. Alors que le FC Barcelone roule sur la concurrence avec 8 succès en autant de rencontres, Raphinha marche sur l’eau. Dans la forme de sa vie, le Brésilien compile 14 buts et 3 passes décisives lors des huit premiers matches de la saison.

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Présent en tant que leader du Brésil lors de ce rassemblement de septembre, l’ancien de Leeds était titulaire ce mardi face à l’Australie. Et s’il a marqué et que la Seleçao s’est imposée, l’attaquant de 29 ans a dû céder sa place à la mi-temps. Ressentant une légére alerte musculaire à la cuisse, il a été remplacé par Endrick. Reste à savoir la gravité de sa blessure et la durée de son éventuelle absence. En attendant, Barcelone retient son souffle.

Pub. le - MAJ le
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