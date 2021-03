L'OM piste Fabio Blanco

La suite après cette publicité

On le sait, l'Olympique de Marseille va devoir se débrouiller sur les prochains mercatos. Même si Frank McCourt, le propriétaire du club, lors de sa récente tournée promotionnelle sur la Canebière, a expliqué vouloir gagner la Ligue des Champions, on sait que les finances ne sont pas au beau fixe et qu’il va donc falloir être créatif, si on veut gentiment paraphraser Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui lui aussi doit faire avec des finances dans le rouge.

Par conséquent, le club phocéen, qui devra se refaire un effectif entre les options d'achats non levées et les fins de contrat, va regarder du côté des prêts, mais aussi des éléments en fin de contrat. Pablo Longoria, le nouveau président du club, qui a beaucoup usé de son réseau en Italie, a l'air, cette fois, bien décidé à aller chercher dans son pays et plus particulièrement dans un club qu'il ne connaît que trop bien : le Valencia CF.

Du beau monde sur lui

Selon les informations de Mundo Deportivo, les Marseillais seraient intéressés par le jeune ailier du club Ché, Fabio Blanco. Né en 2004, Fabio Blanco arrive en fin de contrat au 30 juin prochain et il a bien connu Longoria. Sauf que la liste des prétendants est longue comme le bras pour le joueur de 17 ans. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur les rangs, tout comme les clubs allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund. Rien que ça !

Selon MD, le Barça aurait un temps d'avance dans cette histoire puisque Mateu Alemany, qui avait fait signer le jeune Blanco quand il était encore à Valencia, a été nommé dans la direction technique du FC Barcelone avec Jordi Cruyff, sous la nouvelle présidence de Joan Laporta. Mais on connaît le don de Longoria pour bien recruter et surtout ne rien lâcher, le cas Milik en est la preuve. Reste maintenant à savoir ce que recherche le jeune joueur. Une très grosse équipe ou du temps de jeu ?