Vidéo : Même sans marquer Ronaldo retourne Twitter

But de Ronaldo ou de Fernandes, telle est la question. En tout cas, l'essentiel est là pour le Portugal de CR7, qualifié pour les 8èmes de finale du Mondial grâce à son succès de 2-0 contre l’Uruguay. La soirée aurait pu être encore plus belle pour le GOAT qui n’a pas réussi à améliorer ses lignes de stat. Il a pourtant tout tenté pour ça, comme célébrer un but qu’il n’a pas marqué. Et quand son équipe obtient un penalty, il n’est plus sur le terrain pour le transformer. Une situation qui a beaucoup fait rire la Twittosphère.