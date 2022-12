CdM 2022 : le gros coup de gueule de la fédération marocaine

La suite après cette publicité

Cet hiver, le Maroc a participé à la Coupe du Monde. La sélection de Walid Regragui a d’ailleurs crée la surprise en réalisant un joli parcours, puisqu’elle a terminé première de son groupe avant d’éliminer l’Espagne et le Portugal. Les Lions de l’Atlas ont finalement chuté en demi-finale face à la France et ont terminé quatrièmes, puisqu’ils ne sont pas parvenus à l’emporter face à la Croatie lors de la petite finale. Malgré tout, le pays est fier de son équipe. Et ce 25 décembre, la Fédération Royale Marocaine de Football est monté au créneau pour défendre l’un de ses joueurs sur son site officiel, accusé d’apologie du salafisme dans la sélection par le média arabophone Achkayen.

« Suite à la publication d’un article par l’un des sites internet qui touche à la personne et au comportement de l’international marocain, Zakaria Aboukhlal, lors de sa participation avec l’équipe nationale à la Coupe du monde du Qatar 2022. La Fédération royale marocaine de football dément catégoriquement là de fausses accusations à son encontre dans cet article où le joueur a fait preuve d’un comportement exemplaire aux côtés de ses collègues afin d’obtenir des résultats honorables pour l’équipe nationale dans cette compétition mondiale. La Fédération Royale Marocaine de Football exprime sa ferme condamnation des atteintes portées par ce site à la personne et au comportement du joueur, et à travers lui, à l’image de l’équipe nationale avec toutes ses activités, elle confirme également qu’elle aura recours à des mesures légales pour protéger les membres de l’équipe nationale de football et réfuter toutes les fausses allégations affectant leur comportement ou leur vie personnelle dans l’exercice de leurs fonctions nationales. » Le message est passé !

