Espagne-Angleterre : une polémique sur le racisme éclate entre Thomas Tuchel et Luis de la Fuente

À la veille du choc entre l’Espagne et l’Angleterre, prévu ce dimanche soir au Metropolitano dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Nations, une grossière polémique est venue perturber l’avant-match. Au centre des discussions : le protocole antiracisme que les Three Lions pourraient être amenés à appliquer en cas d’incidents dans les tribunes. Une question sensible, notamment au regard des précédents entre les deux sélections et des incidents racistes récemment signalés dans les stades espagnols.

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Tout est parti d’une déclaration de Thomas Tuchel, interrogé sur les mesures prévues par son équipe. « Il est important que les joueurs connaissent le protocole. Et ensuite, oui, nous donnerons nos réponses si ce genre de choses se produit. Les meilleures réponses se trouvent sur le terrain », avait expliqué le sélectionneur anglais. Une prise de parole qui a fait réagir son homologue espagnol, Luis de la Fuente, visiblement agacé par le sujet : « dites à Tuchel qu’il n’y a pas de racisme en Espagne ! Tout comme en Angleterre. Nous ne sommes pas racistes».

Thomas Tuchel s’est agacé

La réponse du technicien espagnol a ensuite été rapportée à Tuchel en conférence de presse, provoquant son agacement. L’ancien entraîneur du PSG a tenu à clarifier ses propos : « je n’ai jamais parlé de racisme en Espagne. J’ai répondu poliment à une question. Je ne m’attends jamais à être confronté au racisme. Les vestiaires sont l’endroit le plus antiraciste au monde», a-t-il lâché. L’Allemand a également dénoncé une polémique qu’il estime née d’une mauvaise interprétation de ses déclarations : « c’est un parfait exemple de la façon dont on crée de la confusion à partir de rien ».

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Cette passe d’armes intervient dans un contexte particulier. Le dernier déplacement de l’Angleterre en Espagne, en 2004, avait été marqué par des insultes racistes visant plusieurs joueurs noirs des Three Lions. Plus récemment, la Fédération espagnole a aussi été sanctionnée après des chants racistes lors d’une rencontre face à l’Égypte. Si Thomas Tuchel assure avoir simplement rappelé les consignes à ses joueurs, cet échange avec Luis de la Fuente a placé la question du racisme au cœur de l’actualité avant une affiche déjà très attendue.